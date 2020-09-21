Команда из Пуровского района победила в экстремальных играх «Северный характер»

Фото: оперштаб ЯНАО

В Ноябрьске завершились арктические экстремальные игры «Северный характер», на которые съехались сильнейшие спортсмены из 12 районов и городов Ямала.

Участники сражались в трёх этапах: «Сила», «Скорость» и «Выносливость». Самой яркой частью стал именно третий этап. Для его проведения задействовали гигантскую надувная полосу препятствий длиною 72 метра.

Победу одержала команда из Пуровского района. Спортсмены из Ноябрьска заняли почётное второе место, а «бронзу» отвоевали салехардцы.

Помимо командных состязаний состоялись и соревнования в личном зачёте. Так, среди победителей оказались представительницы Нового Уренгоя и Пуровского района, а среди мужчин также двое жителей Нового Уренгоя и Тазовского района.