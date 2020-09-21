Ямальским родителям расскажут, как научить ребёнка соблюдать правила дорожного движения Фото: pixabay.com

В школах Ямала стартовала «Неделя безопасности», посвящённая сохранению жизни и здоровья детей на дорогах.

Мероприятия, запланированные автоинспекторами, будут направлены не только на юных северян, также к акции подключатся педагоги и родители. Им расскажут о важности контроля за соблюдением детьми правил безопасного поведения на дороге. При этом особое внимание уделят необходимости обсуждения различных ситуаций, в которых они могут оказаться на проезжей части.

Кроме того, взрослым напомнят об использовании световозвращающих элементов на одежде, применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля.

Помимо этого, будут обновлены информационные материалы в уголках дорожного движения, а также скорректированы паспорта безопасности и схемы перемещения юных пешеходов по маршруту «дом-школа-дом».