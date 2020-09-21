Медики Ноябрьска приняли участие в спартакиаде «Кубок Севера»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"
В Ноябрьске стартовала спартакиада «Кубок Севера», проводимая среди медицинских работников организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямала.
Торжественное открытие произошло на лыжной базе, после которого участники прошли первый этап соревнования - легкоатлетический кросс.
Всего в программе предусмотрены семь видов спорта: шахматы, плавание, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, лыжные гонки и лёгкая атлетика.
Стоит добавить, что соревнования посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и продлятся до 30 ноября текущего года.
Ноябрьская городская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации стала победителем первого конкурса 2020 года, проведённого Фондом Президентских грантов.