В Лабытнанги появится новое место для отдыха на природе

Фото: Марина Трескова, личная страница во "ВКонтакте"

В Лабытнанги реализуется проект «ПикничОК», который предполагает обустройство площадки для отдыха по пути к ГЛК «Октябрьский». Информацию об этом сообщила глава города Марина Трескова на совей странице во «ВКонтакте».

-Сохранение природы, создание комфортных условий для семейного отдыха - цель авторов проекта инициативного бюджетирования, - написала чиновница.

Идея принадлежит местному жителю Петру Будаеву. По его замыслу, на территории будут располагаться беседки, мангалы, качели, контейнеры для сбора мусора и баскетбольная площадка.

Фото: Марина Трескова, личная страница во "ВКонтакте"

Благодаря новому месту, люди смогут собраться компаниями вокруг большого очага, чтобы спеть под гитару любимые песни.

-Замечательный проект. Благодарю каждого, кто дарит частичку своей души в реализацию этой идеи, - добавила Марина Трескова.