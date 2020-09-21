Ямальцам рассказали, как правильно поставить на учёт маломерное судно

Фото: МЧС России по ЯНАО

Многие ямальцы, владеющие небольшими лодками полагают, что их плавательным средствам не нужна регистрация в Государственной инспекции по маломерным судам. Однако большинство из них заблуждаются.

Обязательному учёту в ГИМС подлежат суда весом более 200 килограммов, что важно - считается он вместе с максимально допустимым для него двигателем, а также суда с мотором, мощность которого более 10 лошадиных сил.

Для регистрации маломерного судна необходимо зайти на сайт «Госуслуг», а затем выбрать вкладку «Государственная регистрация маломерных судов ГИМС МЧС России». Здесь же можно оплатить пошлину.

Кроме того, есть возможность получить консультацию в Центре ГИМС в Салехарде, для этого достаточно позвонить по номеру: 8 349 22 3 59 88, а также в других подразделениях населённых пунктов.

Для регистрации необходимы: договор купли-продажи, техническая документация, двигатель и документы на него, копия паспорта, заявление, оплата госпошлины за регистрацию и выдачу судового билета, судовой билет о снятии с учёта, если судно ранее регистрировалось в ГИМС.

После предоставления необходимых бумаг плавательное средство регистрируется, а его собственник приглашается для получения пакета документов и номера. После - судно направляется на технический осмотр.

Важно помнить, что при эксплуатации зарегистрированной лодки техосмотр необходимо проходить каждые 5 лет с момента регистрации.