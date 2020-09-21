На Ямале стартовала военно-патриотическая игра «Зарница»

Фото: региональный центр патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале началась военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняли участие школьники из Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко, а также сёл Красноселькуп и Овгорт. Это первое мероприятие для юных северян в режиме офлайн после длительного периода самоизоляции.

Стать участниками могли юноши и девушки от 12 до 13 лет, в команде должно находиться по семь человек: пять мальчиков и две девочки.

Фото: региональный центр патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

Всего запланировано три этапа: школьный - 19 сентября, муниципальный - сентябрь-октябрь и региональный - ноябрь.

В игре было много различных этапов: рукопашный бой, стрельба, оказание первой помощи, викторина, нормы ГТО, страйкбол, пейнтбол, дрон-ориентирование и многое другое.

Фото: региональный центр патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

После школьного этапа лучшие сразятся уже на уровне муниципалитетов, а затем пройдёт битва победителей на уровне Ямала.