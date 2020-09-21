«Шагающий автобус»: первоклассникам из Нового Уренгоя рассказали о правилах безопасности на дорогах

Фото: УМВД России по ЯНАО

Автоинспекторы Ноябрьска провели для учеников начальной школы увлекательную акцию «Шагающий автобус». Ребята узнали, как сделать свой маршрут безопасным, сэкономить время и уберечься от угрозы на дорогах.

Главной остановкой для юных северян стал нерегулируемый пешеходный переход. Вблизи него полицейские разъяснили школьникам все правила перехода по такой проезжей части.

Также сотрудники напомнили, что на улице нужно быть предельно внимательными, не выбегать из-за припаркованного транспорта и не переходить дорогу, пока машины не остановятся.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Особое внимание было обращено на световозвращающие элементы, которые обязательно должны присутствовать на одежде ребят в тёмное время суток.

Автоинспекторы отмечают, что подобные акции особенно важны для тех, кто впервые пошёл в школу и ещё не приобрёл навыки безопасного поведения на дорогах.