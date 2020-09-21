Погода на Ямале на 21 сентября: холодно и сильный ветер

Погода на Ямале на 21 сентября Фото: pixabay.com

В понедельник, 21 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, до обеда будет идти дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: малооблачно, поздно вечером начнётся дождь. Днём +16, ночью +10. Ветер 8-15 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Днём +15, ночью +8. Ветер 9-15 м/с.

Надым: переменная облачность, утром и вечером пройдёт дождь. Днём +16, ночью +9. Ветер 7-17 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером начнётся дождь. Днём +16, ночью +9. Ветер 7-14 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днём +16, ночью +9. Ветер 7-14 м/с.

Муравленко: облачно, утром и вечером пройдёт дождь. Днём +15, ночью +10. Ветер 7-13 м/с.

Лабытнанги: облачно, дождь до самого вечера. Днём +6, ночью +3. Ветер 5-10 м/с.