Дмитрий Артюхов поздравил ямальских работников леса с праздником. Фото - правительство ЯНАО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских работников леса с праздником. Он традиционно отмечается в третье воскресенье сентября. В настоящее время лесной фонд арктического региона составляет более 31 миллиона гектаров.

– Благодарю вас за профессионализм, ответственность и преданность делу. Округ реализует комплекс природоохранных мероприятий, в том числе по защите и восстановлению лесов. Важно, что в этой работе активное участие принимают предприятия и топливно-энергетического комплекса, работающие на территории региона. Большой вклад в экологическое благополучие Ямала вносят различные волонтёрские организации, а также неравнодушные и ответственные ямальцы, все те, кто конкретными делами защищает нашу хрупкую арктическую природу, – отметил

Лесников поздравил директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Владимир Галуза: «От вас зависит обеспечение охраны лесов от пожаров, защита от болезней и вредителей, воспроизводство лесов, а тем самым - поддержание нашей хрупкой природы. Выражаю благодарность за ваш ратный труд, за то, что бережете лесные богатства нашей страны! Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!».