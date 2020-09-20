Дети Тарко-Сале обещают не нарушать ПДД. Фото - pixabay.com.

Дворы многоквартирных домов давно перестали быть безопасной зоной для детей. Общее увеличение количества транспорта сказалось и на безопасности во дворах. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

– При проезде жилой зоны, к которой приравниваются и дворовые территории, водитель обязан соблюдать требования Правил дорожного движения и быть внимательным. Чаще всего дети попадают под колеса автомобилей, выбегая на проезжую часть двора из-за припаркованных машин или насаждении , катаясь на велосипеде, а также при движении автомобиля задним ходом, находясь позади него, – рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

О том, как не стать жертвой дорожной трагедии, на что обращать внимание при движении по проезжей части дворов, рассказали юным жителям Тарко-Сале сотрудники ведомства. Полицейскими проведено мероприятие, в ходе которого дети вспомнили Правила дорожного движения. Ребятам задавали вопросы по дорожной безопасности, на которые они охотно отвечали. Дети пообещали, что не будут нарушать Правила дорожного движения.