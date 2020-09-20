Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 сентября 2020 года увеличилось на 63 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 20 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 63 и составило 14 461 человек.

За минувшие сутки четыре человека выздоровели (за весь период – 13 263), 353 пациента – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, пять пациентов – в тяжелом состоянии, трое – на ИВЛ. 3578 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 576 511)

За сутки выявлено пять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 613). 58 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 10 848): Новый Уренгой – 4 (за весь период – 4035), Салехард – 12 (за весь период – 1225), Ноябрьск – 8 (за весь период – 1180), Губкинский – 4 (за весь период – 1041), Тарко-Сале – 3 (за весь период – 811), Муравленко – 3 (за весь период – 743), Надым – 10 (за весь период – 470), п. Тазовский – 2 (за весь период – 161), п. Пангоды – 2 (за весь период – 146), п. Харп – 1 (за весь период – 77), п. Красноселькуп – 2 (за весь период – 53), с. Самбург – 1 (за весь период – 17), п. Ягельный – 2 (за весь период – 14), п. Заполярный – 1 (за весь период – 9), с. Гыда – 2 (за весь период – 5), с. Белоярск – 1 (за весь период – 1). В других населенных пунктах ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.