Погода на Ямале на 20 сентября: тепло, но дождливо

На Ямале тепло, но дождливо. Фото - pixabay.com.
В воскресенье, 20 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, дождь целый день. Днём +10, ночью +6. Ветер 3-5 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, ночью пройдёт небольшой дождь. Днём +14, ночью +7. Ветер 5-7 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, небольшой дождь. Днём +11, ночью +3. Ветер 2-9 м/с.
Надым: пасмурно, в течение дня пройдёт дождь. Днём +13, ночью +7. Ветер 4-7 м/с.
Губкинский: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Днём +13, ночью +6. Ветер 3-7 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, небольшой дождь до утра. Днём +13, ночью +6. Ветер 2-6 м/с.
Муравленко: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Днём +14, ночью +6. Ветер 5-6 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, дождь. Днём +9, ночью +6. Ветер 2-5 м/с.