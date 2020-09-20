Погода на Ямале на 20 сентября: тепло, но дождливо

На Ямале тепло, но дождливо. Фото - pixabay.com.

В воскресенье, 20 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, дождь целый день. Днём +10, ночью +6. Ветер 3-5 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, ночью пройдёт небольшой дождь. Днём +14, ночью +7. Ветер 5-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, небольшой дождь. Днём +11, ночью +3. Ветер 2-9 м/с.

Надым: пасмурно, в течение дня пройдёт дождь. Днём +13, ночью +7. Ветер 4-7 м/с.

Губкинский: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Днём +13, ночью +6. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, небольшой дождь до утра. Днём +13, ночью +6. Ветер 2-6 м/с.

Муравленко: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Днём +14, ночью +6. Ветер 5-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, дождь. Днём +9, ночью +6. Ветер 2-5 м/с.