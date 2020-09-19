Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 сентября 2020 года увеличилось на 57 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 57 человек, а общее число инфицированных с начала периода составило - 14 398.

Из общего числа болеющих госпитализировано 345 жителей, 7 из них - в тяжёлом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 608 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 45 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 9, а также Новом Уренгое, Муравленко и Надыме - 6.

Далее идут: Лабытнанги - 5, село Газ-Сале - 4, а также Ноябрьск и Губкинский - 3.

Замыкают список: посёлок Тазовский - 2 и село Гыда - 1.

Всего в районе было проведено 6 433 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 15 человек, за весь период – 13 259.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 065 человека с COVID-19, из них 1 460 без каких-либо проявлений инфекции, с начала периода - 1 097 251. Выздоровевших - 5 255, за весь период - 906 462. Умерших - 144, с начала периода - 19 339.