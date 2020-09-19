В салехардской школе искусств появился говорящий дезинфектор

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде в детской школе искусств имени Е.В. Образцовой появилась удобная система два в одном - бесконтактный автоматизированный дезинфектор с информационным экраном.

Эта новейшая система распыляет жидкий антисептик на руки, а инновационный датчик тут же измеряет температуру тела на расстоянии. Кроме того, он может разговаривать с человеком и даже попросить снять очки, если они мешают проведению термометрии.

В дополнении был приобретён обеззараживатель воздуха, который способствует снижению уровня микробов в кабинете. За два часа работы он делает чистым 70 квадратных метров помещения.

Данные мероприятия позволят контролировать состояние посетителей и сотрудников, обеспечат гарантированную чистоту и поспособствуют снижению распространения вирусных заболеваний.