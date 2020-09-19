Чаще всего пуровчане страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

Мобильная бригада Ямальского центра медицинской профилактики закончила свою работу в Тарко-Сале. Все желающие смогли пройти бесплатный профилактический скрининг на современном оборудовании и получить консультацию специалиста.

За три дня автобус здоровья посетили 163 человека, в том числе жители национальных поселений.

Помогали северянам врач-терапевт Вера Назарова, а также медицинские сестры Оксана Насибуллина и Ильвина Хуснутдинова.

По словам медиков, заболевания пуровчан не отличаются от болезней жителей других муниципалитетов. В основном граждане страдают нарушениями сердечно-сосудистой системы.

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

В ходе осмотра каждый пациент получил результаты обследования, рекомендации по профилактике заболеваний, коррекции образа жизни и памятные сувениры.

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