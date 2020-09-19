«Сфотографируй Ямал и получи сто тысяч»: жителей региона приглашают к участию в конкурсе

Фото: www.salekhard.org

На Ямале продолжается второй этап фотоконкурса «Северяне». На сегодняшний день жители региона прислали невероятное количество снимков: более 370 пришло от профессиональных фотографов, а от любителей - более 1 600.

Главное условие конкурса - суметь передать свой взгляд на Ямал, его природу и людей, однако тематика снимка должна подходить под одну из пяти номинаций: «Ямал заповедный», «Развитие Ямала», «Ямальцы за работой», «Семьи Ямала» и «Снято на смартфон».

Работы в «профессиональных» номинациях принимаются на портале северяне.рф, а для участия в «Снято на смартфон» достаточно загрузить снимки в специальный фотоальбом проекта «СЕВЕРЯНЕ» во ВКонтакте.

Каждую неделю организаторы конкурса отбирают 9 лучших фотографий. После происходит народное голосование, где выбирают одного победителя, далее он попадает в шорт-лист и проходит в следующий этап конкурса, на котором предстаёт перед жюри.

Работы принимаются до 15 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре, накануне дня рождения Ямала. Победителей и призёров ждут денежные призы: 1 место - 100 000 рублей, 2 место - 60 000 и 3 место - 40 000 рублей.

Кроме того, фоторабота победителя номинации «Ямал заповедный» появится на обложке журнала «Ямальский меридиан», а лучший в «Снято на смартфон» получит приз в размере 50 000 рублей.