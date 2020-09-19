Погода на Ямале на 19 сентября: пасмурно и дожди

Погода на Ямале на 19 сентября Фото: pixabay.com

В субботу, 19 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, после обеда начнётся дождь. Днём +8, ночью +4. Ветер 3-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, ранним утром пройдёт дождь. Днём +9, ночью +5. Ветер 6-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днём +11, ночью +7. Ветер 7-12 м/с.

Надым: пасмурно, в течение дня пройдёт дождь. Днём +18, ночью +5. Ветер 4-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днём +9, ночью +4. Ветер 6-14 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь до самого вечера. Днём +10, ночью +6. Ветер 6-12 м/с.

Муравленко: пасмурно, ранним утром пройдёт дождь. Днём +8, ночью +5. Ветер 6-13 м/с.

Лабытнанги: облачно, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью +5. Ветер 3-6 м/с.