Ямальским родителям рассказали о незаконности поборов в образовательных учреждениях Фото: pixabay.com

Прокуратура города Лабытнанги провела встречу с представителями родительских комитетов местных школ. Сделано это было для того, чтобы рассказать гражданам о незаконности поборов в образовательных учреждениях.

В первую очередь сотрудники напомнили, что взимание платы с родителей школьников за оказываемые услуги и иные мероприятия, финансируемые из госбюджета, противоречит законодательству.

Также родители учащихся не должны оплачивать деятельность по содержанию и охране здания, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.

Установление каких-либо денежных взносов и иных форм материальной помощи в образовательном учреждении также не допускается.

Абсолютно запрещено принуждение родителей к внесению денежных средств со стороны администрации и других работников, также это касается всех созданных органов самоуправления, в том числе родительских комитетов и попечительских советов.

Кроме того, фиксированные суммы для благотворительной помощи также относятся к формам принуждения и являются нарушением Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».