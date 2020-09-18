Собираясь оформить кредит, новоуренгоец отдал мошенникам почти 70 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель. Он рассказал, что хотел оформить кредит, а вместо этого стал жертвой мошенников, отдав им 68 тысяч рублей.

Было установлено, что заявителю на мобильный телефон позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка он сообщил, что сейчас снижена ставка по кредиту, а это значит, что его можно оформить на выгодных условиях, причём без посещения офиса. Для этого необходимо всего оплатить страховку и услуги курьера. Не заподозрив обмана, северянин перевёл 68 тысяч рублей на счёт, указанный злоумышленником. После чего с ним перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание за это - до пяти лет лишения свободы.