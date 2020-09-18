В Новом Уренгое прошла городская научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее»

Фото: Новый Уренгой, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое на базе школы № 16 прошла XV городская научно-исследовательская конференция учащихся и студентов «Шаг в будущее».

К защите было представлено 66 исследовательских работ по различным направлениям: «Физика»; «Биология»; «Экология»; «Химия»; «Математика и информатика»; «История»; «Социология, психология, экономика» и «Филология».

В первую очередь эксперты оценивали актуальность, новизну, научность и оформление. Также они отметили разнообразие проблем исследования и высокий уровень многих работ.

Фото: Новый Уренгой, соцсеть "ВКонтакте"

По результатам конференции были определены 11 дипломантов 1-й степени, 7 - второй и 7 - третей, а 15 лучших работ рекомендованы к участию в IX открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее», проведение которой запланировано на декабрь 2020 года в городе Лабытнанги.