«Уютный Ямал»: в Лабытнанги подвели итоги голосования за инициативы горожан

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В Лабытнанги конкурсная комиссия подвела итоги голосования за инициативы граждан, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал». Выразить своё мнение пожелали более семи тысяч горожан.

Больше всех голосов набрал проект «От Улыбки станет всем светлей…» по благоустройству территории детского сада с одноимённым названием.

Инициатива по установке игровой площадки «Территория детства» расположилась на второй позиции.

На третьем месте - «Игровой квартал» - благоустройство площади около клуба «Строитель» в микрорайоне Обской.

Проект «Двигаемся по природе» направлен на улучшение здоровья населения с помощью специальных занятий.

Инсталляция «Лабытнанги в кубе» - это идея по созданию 3D фотозоны, символизирующей времена года на Крайнем Севере.

Поступил проект и для Центральной библиотеки - создать условия для проведения настольных и компьютерных игр.

Фестиваль исторической реконструкции «Порубежье» предполагает организацию и проведение мероприятия по событиям 13 века.

Специалисты проверят все расчёты инициативных групп, проектно-сметную документацию, чтобы окончательно утвердить итоговую сумму и стоимость каждого проекта.