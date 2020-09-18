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В Салехарде запланирован капитальный ремонт восьми домов, который начнётся в следующем году.

Так, на улице Чубынина, 12 отремонтируют фасад, внутридомовые инженерные системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, а также фундамент.

Кроме того, капитальный ремонт затронет дом №17 по улице имени В. Подшибякина. Здесь приведут в порядок фасад и все инженерные системы здания. В доме №49 по улице Республики также отремонтируют фасад и электроснабжение.

Ремонт инженерных систем пройдёт по улице Зои Космодемьянской, 56 и Комсомольская, 17.

В доме №33 по улице Зои Космодемьянской отремонтируют фасад, а также системы водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, приведут в порядок фасады домов №35 и 39 по улице по улице Зои Космодемьянской. В первом отремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, а во втором - электроснабжение.

Стоит добавить, что перечень многоквартирных домов сформирован в рамках региональной программы капитального ремонта до 2049 года.