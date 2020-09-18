В Надыме продавали патроны с истёкшим сроком годности Фото: pixabay.com

Надымская городская прокуратура проверила исполнение законодательства в деятельности ООО «Норма». Организация осуществляет розничную торговлю оружием и боеприпасами в специализированном магазине «БЕКАС».

Было установлено, что в торговой точке находились патроны с истёкшим сроком годности. Также некоторые хранились без первичной упаковки, из-за чего было невозможно установить их срок годности. Кроме того, вопреки требованиям законодательства патроны и оружие хранились совместно.

В связи с этим директору организации было внесено представление об устранении нарушений закона.

Помимо этого, в отношении ООО «Норма», а также лица, ответственного за сохранность оружия и патронов, возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ «нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учёта оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий IV и V классов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Виновным лицам назначено наказание в виде предупреждения.