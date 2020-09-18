На Ямале отметили День безопасности пациентов

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямал вместе со всем миром отметил День безопасности пациентов, который прошёл 17 сентября.

На этой неделе во всех врачебных организациях округа велась индивидуальная работа с посетителями поликлиник. Проведены лекции и семинары по вопросам своевременного обращения за медицинской помощью, профилактике заболеваний, эпидемиологической и лекарственной безопасности.

Гражданам выдавались информационные буклеты профилактической направленности, а в отдалённых глубинках фельдшеры мобильных бригад провели мастер-классы с гражданами, ведущими традиционный кочевой образ жизни.

Так, в Ямальской тундре рассказали об оказании первой помощи при гипертоническом кризе, переохлаждении и ожогах.

Однако приоритетным направлением по-прежнему остаётся эффективный контроль за соблюдением прав граждан на доступную, качественную и безопасную медицинскую помощь.

-Особое внимание на выявление врачебных ошибок. За этим активно следят специалисты отдела экспертизы качества. Они определяют как была оказана помощь, есть ли нарушения, они же выносят вердикт, - рассказал первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Кирилл Трапезников.