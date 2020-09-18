Семья из Нового Уренгоя получила медаль ордена «Родительская Слава»

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Вячеслав и Татьяна Стышновы из Нового Уренгоя получили медаль ордена «Родительская слава», воспитав четырёх детей. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Вячеслав и Татьяна вместе уже 25 лет. Глава семейства наряду с основной работой ведёт большую общественную деятельность - является атаманом Коротчаевского хуторского казачьего общества, а супруга поддерживает его во всех начинаниях.

Кроме того, Вячеслав Валерьевич организовал работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Казаки знакомят подростков с традициями и культурой казачества, занимаются военной и физической подготовкой, а также ежегодно выезжают с ними на военно-полевые сборы в тундру. Также по инициативе Стышновных в районе был создан хор казачьей песни «Раздолье».

Стоит добавить, что медаль ордена «Родительская слава» вручается многодетным супругам за укрепление института семьи и брака.