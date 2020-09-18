Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 сентября 2020 года увеличилось на 59 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Пятница ознаменовалась для северян печальной новостью - ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, число погибших в регионе достигло 98.

За минувшие сутки количество больных увеличилось на 59 человек, а общее число заболевших с начала периода составило - 14 341.

Из общего числа болеющих госпитализировано 347 жителей, 8 из них - в тяжёлом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 596 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 52 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 10, Муравленко - 8 и село Самбург - 7.

Далее идут: Лабытнанги - 6, Надым - 4, Новый Уренгой, Губкинский, Тарко-Сале и посёлок Тазовский - 3.

Замыкают список: посёлки Пупе и Пангоды -2, а также Уренгой - 1.

Всего в районе было проведено 5 680 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 20 человек, за весь период – 13 244.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 905 человека с COVID-19, с начала периода - 1 091 186. Выздоровевших - 5 339, за весь период - 901 207. Умерших - 134, с начала периода - 19 195.