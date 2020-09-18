Освежить разум и охладить пыл. «Газпром нефть» предлагает «потюлениться» под звуки Арктики

«Газпром нефть» предлагает «потюлениться» под звуки Арктики. Фото - shelf.gazprom-neft.ru.

Компания «Газпром нефть» запустила сайт со звуками природы, которые можно услышать в Арктике. В аудиоподборке продолжительностью более шести часов – шум волн, «разговоры» китов и дельфинов и другие звуки, характерные для одной из самых величественных, но в то же время хрупких экосистем.

Арктический плейлист, как уверяют авторы, поможет повысить креативность или даже остудить пыл, ну а работать под такое «музыкальное» сопровождение станет гораздо приятнее.

Стоит отметить, что все записи разделены на несколько тематических подборок. Можно не только наслаждаться звуками, но и узнать различные интересные факты об Арктике. Например, чтобы освежить разум, нам предлагают послушать, как штормит Баренцево море и хлопает крыльями тундровый лебедь. А расслабиться вполне можно под размеренное хлопанье тюленьих ласт, крики казарок и тихий шелест арктического бриза.

– Арктика. Суровый климат, но при этом самая хрупкая экосистема на Земле. Охранять ее – часть нашей работы: мы используем передовые технологии производства и строго контролируем влияние человека на окружающую среду. Работать эффективно нам помогает сама Арктика. Ничто так не заряжает энергией, как свежесть арктического ветра. Попробуйте сами! Разбавьте свои рабочие будни сеансом арктической перезагрузки! – призывают составители звукового дайджеста.

Плейлист представлен на официальном сайте «Газпром нефти», в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе SoundCloud. Перезагрузись в Арктике!