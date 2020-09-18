С начала года более ста салехардских семей смогли переехать в новые квартиры

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В Салехарде на улице Мира, 14 приступили к сносу аварийного многоквартирного дома. В настоящее время выполнено 40% работ, прибрать территорию планируют до 25 сентября.

Деревянный дом построен почти 50 лет назад, а в прошлом году его признали аварийным. Из 12 семей 8 уже получили квартиры в новостройках, а остальным выплачена компенсация, определённая на основании отчёта независимого оценщика.

Всего в этом году с улиц города планируется убрать 12 аварийных жилых домов. На сегодняшний день четыре уже снесены, один - в процессе и семь будут ликвидированы до конца декабря.

С начала января властям удалось расселить 102 семьи, суммарно проживающих на 3 766 «квадратах».

Кроме того, в течение ближайших двух лет планируется построить более 75 тысяч квадратных метров жилья, часть из них пойдёт под переселение из ветхого и аварийного строений.

Также на решение жилищной проблемы направлены специальные программы, которыми могут воспользоваться льготные категории граждан: специалисты бюджетной сферы, молодые семьи, а также люди пенсионного возраста при переселении с Крайнего Севера.