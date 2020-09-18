В Ноябрьске пройдёт военно-спортивная игра «Зарница»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале пройдёт региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница». Это первое мероприятие для юных северян в режиме офлайн после длительного периода самоизоляции.

Всего запланировано три этапа: школьный - 19 сентября, муниципальный - сентябрь-октябрь и региональный - ноябрь.

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске городской этап игры пойдёт 26 сентября. Участие примут команды юношей и девушек 12-13 лет. Им предстоит показать смотр строя и песни, преодолеть огневой рубеж и туристическую полосу, оказать первую помощь, сдать нормы ГТО, пройти военизированную эстафету, продемонстрировать знания в области истории Отечества, а также поучаствовать в мастер-классе по дрон-ориентированию.

Подать заявку можно до 22 сентября в центре «Доверие», расположенного по адресу: улица Республики, 42/7. Команда-победитель представит Ноябрьск на окружной «Зарнице».