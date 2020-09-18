Тундровиков Пуровского района прививают от сибирской язвы

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Пуровском районе жителей коренного населения прививают от сибирской язвы. Бригада медицинских работников во главе с заведующим эпидемиологическим отделом Тарко-Салинской центральной районной больницы Баженой Медведевой совершают облёт удалённых поселений и стойбищ.

Годом ранее вакцину от сибирской язвы получили около 600 тундровиков. В этом году в планах привить столько же.

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Попутно медики обследуют коренных жителей на ВИЧ-инфекцию, прививают детей, согласно плановому календарю, проводят консультации по вопросам здоровья и профилактики различных заболеваний. Тундровикам, которые в этом году не подлежат вакцинации против сибирской язвы, ставят прививки против гриппа и пневмококковой инфекции.

На сегодняшний день, 18 сентября, мобильная бригада работает в Самбургской тундре.