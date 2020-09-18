Ямальцы, пострадавшие от коронавируса, смогут освоить дополнительные профессии

Фото: департамент образования ЯНАО

У жителей Ямала, пострадавших от пандемии коронавирусу, появилась возможность профессионального переобучения и дополнительного образования. Программу запустило Министерство просвещения России совместно с союзом «WorldSkillsRussia» на территории всей страны.

Новую компетенцию могут получить граждане, находящиеся под риском увольнения, выпускники учреждений среднего профессионального образования 2020 года, а также состоящие на учёте в центре занятости населения.

До конца года переобучение смогут пройти 300 ямальцев.

По словам заместителя директора департамента образования ЯНАО Марата Ныкышова, 69 жителей региона уже подали заявки на участие в программе «Worldskills Express». На сегодняшний день самые востребованные компетенции: добыча нефти и газа, охрана труда, а также сетевое и системное администрирование.

Всего на базе ямальских образовательных учреждений представлено 13 компетенций. Так, в Тарко-Салинском профессиональном колледже можно получить навыки облицовки плиткой. В Муравленковском многопрофильном колледже обучат компетенциям «электромонтаж», «дошкольное образование», «добыча нефти и газа», «обслуживание грузовой техники», «сетевое и системное администрирование». В филиале Муравленковского многопрофильного колледжа в Губкинском представлены две компетенции: «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «экспедирование грузов». Надымский профессиональный колледж ждёт желающих обучиться охране труда или медицинскому и социальному уходу.

Подать заявку на обучение можно на сайте, указав регион проживания, желаемую профессиональную компетенцию и выбранное место обучения.