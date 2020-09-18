В Салехарде разыскивают родственников солдата, погибшего в Великой Отечественной войне

Фото: www.salekhard.org

В администрацию города поступили сведения о найденных останках салехардца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Брянские общественники просят помочь найти родственников погибшего.

Согласно полученной информации, 6 сентября 2020 года у деревни Ослинка Людиновского района Калужской области был найден солдат Красной Армии Данилов Игорь Евгеньевич.

Предположительно он служил в звании рядового 1314 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии.

Боец родился в 1924 году в Ленинграде. На войну был призван в августе 1942 года Ямало-Ненецким райвоенкоматом. Погиб 13 мая 1943 года.

В записке медальона указана родственница - Данилова Евгения Владимировна, проживавшая по адресу: г. Салехард, ул. Полярная, д. 5. По документам Министерства обороны РФ, по этому же адресу указан отец бойца: Данилов Евгений Альбертович.

Просим откликнуться родственников солдата или тех, кто знал семью Даниловых.