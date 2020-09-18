В Лабытнанги установили ещё одну тёплую остановку

Фото: Марина Трескова, личная страница во "ВКонтакте"

В Лабытнанги на площади Победы установили ещё одну тёплую остановку для ожидания общественного транспорта. Информацию об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице во «ВКонтакте».

-В «умных павильонах» выполняются пуско-наладочные работы. Все системы подогрева и освещения включаются автоматически. Предусмотрели видеокамеры, но я очень надеюсь, что отношение к объектам будет бережным, - написала чиновница.

Фото: Марина Трескова, личная страница во "ВКонтакте"

Также, по её словам, в городе появятся ещё три тёплых остановки. Однако места их будущего пребывания пока остаются в секрете.

Напомним, что в муниципалитете уже есть несколько подобных павильонов: возле площадки отдыха «ОстровОК» и школы №1.