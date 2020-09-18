В Новом Уренгое появится больница с собственной лабораторией

Фото: Новый Уренгой, соцсеть "ВКонтакте"
В жилом районе Коротчаево будет построена новая больница. Для этого уже сформировано техническое задание на проектирование медучреждения, в котором содержатся все требования и пожелания к будущему объекту.
Об этом врио главы города Андрею Воронову рассказал заместитель главного врача Новоуренгойской городской больницы Михаил Налимов.
В главном корпусе разместятся поликлиника и стационар на 40 коек. Предусмотрена хорошая диагностическая база, включая КТ-томограф и собственную лабораторию.
Принимать население будут как врачи первичного звена, так и узкие специалисты. Кроме того, поликлиника начнёт обслуживать жителей района Лимбяяха и посёлка Уренгой.
Здание скорой помощи будет смонтировано до конца года в районе школы.