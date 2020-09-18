В Новом Уренгое появится больница с собственной лабораторией

Фото: Новый Уренгой, соцсеть "ВКонтакте"

В жилом районе Коротчаево будет построена новая больница. Для этого уже сформировано техническое задание на проектирование медучреждения, в котором содержатся все требования и пожелания к будущему объекту.

Об этом врио главы города Андрею Воронову рассказал заместитель главного врача Новоуренгойской городской больницы Михаил Налимов.

В главном корпусе разместятся поликлиника и стационар на 40 коек. Предусмотрена хорошая диагностическая база, включая КТ-томограф и собственную лабораторию.

Принимать население будут как врачи первичного звена, так и узкие специалисты. Кроме того, поликлиника начнёт обслуживать жителей района Лимбяяха и посёлка Уренгой.

Здание скорой помощи будет смонтировано до конца года в районе школы.