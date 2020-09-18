В детских садах Салехарда прошла акция «Не боимся мы прививок»

Фото: www.salekhard.org

Юным воспитанникам салехардских детских садов «Брусничка» и «Улыбка» рассказали о важности вакцинации. Специально для этого были организованы мероприятия «Не боимся мы прививок».

В «Брусничке» педагоги и дети из группы «Одуванчик» подготовили познавательное тематическое представление. Микроб, доктор Айболит и мама в игровой форме рассказали о пользе прививок против различных болезней. Сказочный врач с помощью добрых советов настроил ребята на вакцинацию против гриппа: дети убедились, что бояться не стоит, так как прививка – это «как комарик укусит».

Фото: www.salekhard.org

-Такие мероприятия мы проводим для формирования осознанного отношения детей к своему здоровью, к личной гигиене. Они помогают ребятам понимать, для чего нужна прививка. Когда это всё обыгрывается, ребёнок лучше воспринимает информацию, он уже понимает, что бояться не стоит, ведь это нужно для здоровья, - рассказала воспитатель Надия Гаджиева.

В детском саду «Улыбка» мероприятие началось с зарядки, ребята отгадывали загадки и выбирали различные полезные продукты. После малыши продемонстрировали сценку С. Маршака «На прививку, первый класс», в которой рассказали и показали, как важно беречь своё здоровье.