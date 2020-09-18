Погода на Ямале на 18 сентября: прохладно и дожди

Погода на Ямале на 18 сентября Фото: pixabay.com

В пятницу, 18 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днём +8, ночью +6. Ветер 6-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днём +10, ночью +5. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: облачно и дождь. Днём +10, ночью +6. Ветер 4-10 м/с.

Надым: пасмурно, после обеда начнётся дождь. Днём +10, ночью +8. Ветер 5-11 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днём +11, ночью +7. Ветер 6-12 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +11, ночью +7. Ветер 5-12 м/с.

Муравленко: пасмурно, дождь. Днём +10, ночью +6. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днём +8, ночью +6. Ветер 7-14 м/с.