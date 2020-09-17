В центре Ханымея появятся кафе быстрого питания и тёплая остановка

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Ханымее подвели итоги конкурса для предпринимателей, учреждённого в этом году местной администрацией. Претендентами на финансовую поддержку до 100 тысяч рублей могли стать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, включая крестьянские хозяйства и потребительские кооперативы.

Главное условие конкурса - проект должен быть рентабельным, перспективным и экономически эффективным с возможностью создания рабочих мест.

Победу одержал молодой предприниматель Тимур Мелибоев, решивший организовать в центре посёлка отапливаемую остановку и кафе быстрого питания.

В кафе с северным, но тёплым названием «Морошка» ханымейцам предложат горячий кофе и чай, выпечку, шаурму и шашлык. Помимо этого, открытие заведения позволит создать новые рабочие места.

-Сейчас в здании ведут внутренние отделочные работы, до открытия осталось совсем немного, - говорит победитель конкурса.

Однако не стоит недооценивать и тёплую остановку, которая станет настоящим подарком для работников нефтегазовых предприятий. Ждать свой автобус на смену они будут с комфортом.

-Мы намерены и дальше развивать предпринимательский сегмент экономики нашего посёлка, необходимо отвечать на запросы потребителей. Грантовый конкурс - это дополнительная возможность для развития своего дела, а свободных ниш для бизнеса в Ханымее достаточно. Конечно, важно ориентироваться на спрос жителей, но при качественной организации можно развивать и совершенно новое направление для посёлка, - рассказал глава Ханымея Азат Мектепкалиев.