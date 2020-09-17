Жители Шурышкарского района получили новый пассажирский катер Фото: pixabay.com

В Шурышкарский район поступил новый пассажирский катер. Информацию об этом сообщил Дмитрий Артюхов на своей странице во «ВКонтакте».

По словам главы региона, раньше между посёлками ходило старое судно, которое не соответствовало современным требованиям. По заказу округа на Костромском заводе построили катер КС-162, специально для района. В честь 75-летия великого праздника он получил имя «Победа».

Катер рассчитан на 44 места, может пройти без дозаправки 600 километров, а также ходить по мелководью. Кроме того, учтены северные особенности - в рубке и салоне есть отопление. Время в пути от районного центра до посёлка Лопхари сократилось с семи до четырёх с половиной часов.

-Для жителей многих отдалённых посёлков водный транспорт играет ключевую роль. Добираться на нём должно быть комфортно. Поэтому сейчас мы обновляем пассажирский флот по всему округу. В эту навигацию новый катер вышел на маршрут «Аксарка-Белоярск-Щучье» в Приуральском районе. Также по просьбе жителей строим современное судно для Пуровского района, оно будет ходить между Самбургом и Уренгоем, - написал губернатор Ямала.