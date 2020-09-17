В Салехарде продолжается вакцинация против гриппа

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В Салехарде продолжается прививочная кампания против гриппа. Мобильные бригады медиков продолжают выезжать на предприятия и в организации. На данный момент прививку от вирусного заболевания получили более 100 сотрудников городской администрации и подведомственных учреждений. Всего в окружной столице планируют привить 60% населения.

Особо важна вакцинация для граждан из групп повышенного риска, к ним относятся: пожилые, люди с хроническими заболеваниями, беременные и дети.

Иммунизацию проводят отечественными препаратами СОВИГРИПП и Флю-М, содержащими обновлённые штаммы вируса.

Записаться на вакцинацию можно по телефону call-центра: 8 800 350 57 93. Проводится она в местной поликлинике с 08:00 до 12:00 и 12:30 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.