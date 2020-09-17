Пуровских кочевников обеспечивают всем необходимым для жизни в тундре

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе начали ежегодную выдачу товаров национального потребления тундровикам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни. На безвозмездной основе им предоставят брезент, сукно, электропилы, обрезную доску, кожу, печи, генераторы и другие ценности, а также аптечки, средства спутниковой связи и выплаты на горюче-смазочные материалы.

Чтобы получить поддержку от государства, тундровикам необходимо подать заявление и определённый пакет документов в районное управление по делам КМНС. Далее оно проведёт торги, закупит товарно-материальные ценности и распределит их среди населения.

Кроме того, в округе утверждён региональный стандарт минимальной обеспеченности людей, ведущих традиционный образ жизни. Этот документ позволяет распределять товары рационально, исходя из срока использования оборудования, а также устанавливает количественные лимиты на семью. Например, электростанцию выдают на 5 лет, а бензопила должна прослужить 4 года.

Кстати, благодаря последним изменениям в нормативных документах, у кочевников появилось право приобретать указанные инструменты и затем возмещать их стоимость, предоставив квитанцию и чек в профильное управление администрации района. Расходы не должны превысить 16 тысяч рублей.

На данный момент в Пуровском районе проживает 5,5 тысяч представителей коренных народов Севера, из них 785 семей ведут кочевой образ жизни. В этом году помощь по окружной программе получат свыше 400 обратившихся.