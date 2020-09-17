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Жители Губкинского чуть не остались без тарифных планов по газоснабжению

Нарушение было устранено после вмешательства прокуратуры
Вера ЗенинаВера Зенина
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Жители Губкинского чуть не остались без тарифных планов по газоснабжению

Жители Губкинского чуть не остались без тарифных планов по газоснабжению

Фото: pixabay.com

Прокуратура города Губкинский проверила исполнение законодательства о газоснабжении жилых домов.

Было установлено, что ООО «Горгаз», являясь единственной организацией, осуществляющей на территории города подключение многоквартирных и частных домов к сетям газоснабжения, не утвердила тариф на 2020 год.

В связи с этим в адрес руководителя было внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования был подготовлен пакет документов для направления в региональный Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, также два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.