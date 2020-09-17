В Новый Уренгой съедутся лучшие воспитатели со всего Ямала Фото: pixabay.com

Новый Уренгой станет местом проведения окружного конкурса педагогического мастерства «Воспитатель Ямала-2019». В прошлом году безоговорочную победу одержала Елена Зуева из детского сада «Дети Арктики», она и привезла соревнование в родной город.

Фото: Новый Уренгой, соцсеть "ВКонтакте"

Конкурсные испытания пройдут с 21 по 24 сентября. Свой опыт в общении с малышами продемонстрируют 13 воспитателей, ставших победителями муниципальных этапов.

Участники представят свой взгляд на педагогическую деятельность с детьми, проведут мастер-классы и защитят образовательные проекты.

Стоит добавить, что «Воспитатель Ямала» - это не только состязание, но и возможность обмена педагогическим опытом, креативными идеями и новаторскими разработками.

Абсолютный лидер представит северный регион на Всероссийском уровне в 2021 году.