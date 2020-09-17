Агрохолдинг «Юбилейный» проводит конкурс среди дизайнеров

Крупнейшее сельхозпредприятие Тюменской области – агрохолдинг «Юбилейный» – объявило о запуске первого открытого конкурса для молодых и креативных дизайнеров.

Перед конкурсантами стоит задача – придумать и разработать оригинальный проект арт-объекта, символизирующего деятельность компании. По эскизу победителя будет возведена композиция, которую разместят на территории холдинга.

Прием заявок от участников продлится до 10 октября 2020 года на официальном сайте «Юбилейного». Здесь же можно ознакомиться с положением и подробным техзаданием.

К слову, разработка и создание различных композиций для агрохолдинга уже стало доброй традицией. Так, в минувшую пятницу прошло торжественное открытие нового арт-объекта – комбайна-клумбы на Гилевском кольце. До этого представители предприятия презентовали городу детский игровой комплекс, расположенный в Гилевской роще, и установили необычную ель-колос к новогодним праздникам у одного из тюменских торговых центров.

Справка

Агрохолдинг «Юбилейный» – одно из крупнейших предприятий агропромышленного сектора России, самое масштабное сельхозпредприятие Тюменской области.

Лидер производства свинины и готовой продукции в регионе. Предприятие славится инновационными технологиями и высокой социальной активностью.

Компания насчитывает более 40 лет опыта работы, имеет замкнутый производственный цикл: от формирования собственной сырьевой базы до доставки готового продукта конечному потребителю.

Агрохолдинг «Юбилейный» занимает 6 место в Национальном бизнес-рейтинге ведущих предприятий Российской Федерации по разведению свиней.