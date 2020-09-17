В пяти микрорайонах Надыма появятся новые детские площадки

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

В Надыме прошло заседание общественной комиссии по формированию комфортной городской среды. На встрече были утверждены дизайн-проекты детских площадок, благоустройство которых будет выполнено в 2021 году.

Микрорайоны, в которых появятся новые объекты, были определены ранее в очном и онлайн-голосованиях.

Надымчане сами выбирали, какие игровые комплексы появятся на улицах города. Голосование по этому вопросу проводилось зимой на информационном ресурсе «Живём на Севере», а весной во дворах проходили встречи с жильцами, на которых они могли внести свои предложения.

Строительство новых площадок запланировано в пяти микрорайонах: 11-ом, 10-ом, 3-ем, 7А и 2А.

Увидеть новые проекты горожане могут уже сегодня: современные, многофункциональные, с ярким и оригинальным цветовым решением.

Они должны стать достойным подарком для надымской детворы и их родителей.

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"