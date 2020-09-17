Житель посёлка Уренгой прятал наркотики в пачке из под сигарет Фото: pixabay.com

В посёлке Уренгой сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 21-летнего местного жителя.

При личном досмотре у него обнаружили пачку от сигарет, в которой находился полимерный пакет с твердым веществом тёмного цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотиком синтетического происхождения, общей массой 0,70 граммов, что считается крупным размером.

На допросе задержанный пояснил, что приобрел наркотик исключительного для личного потребления, тем не менее на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере». Свою вину он полностью признал.

В настоящее время материалы расследования направлены в суд для вынесения приговора.