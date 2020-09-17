В Яр-Сале откроется парк качелей

Фото: Дмитрий Артюхов, личная страница во "ВКонтакте"

Глава региона Дмитрий Артюхов побывал с рабочим визитом в Ямальском районе, об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, районный центр продолжает активно меняться и развиваться: завершается строительство новой школы, а также появились интересные проекты по благоустройству.

В скором времени в Яр-Сале появится новый хоккейный корт, на котором буду заниматься юные спортсмены, а на месте существуещего появится центр единоборств.

Также почти готова новая школа на 800 учеников. Внутри уже частично выполнена отделка, а классы оборудуются по самым современным стандартам. Сдача объекта планируется в ближайшее время.

К благоустройству в районе подходят креативно и не боятся опровергать стереотипы. В прошлом году в Яр-Сале в качестве эксперимента высадили сирень, барбарис и курильский чай - всего более 40 разных растений, которые успешно прижились. Уже скоро откроется парк качелей - их будет 36 на любой вкус. В том числе - с подогревом, чтобы кататься можно было и в морозы.

-Находясь в Яр-Сале, сразу чувствуешь, как любят жители своё родное село, заботятся о том, чтобы оно было красивым и уютным. Это очень верный подход, мы такие инициативы всегда поддержим!, - написал губернатор Ямала.