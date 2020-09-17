В Ноябрьске благоустроили детскую площадку на проспекте Мира

Фото: администрация Ноябрьска, соцеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске благоустроили ещё одну многофункциональную площадку, расположенную на проспекте Мира.

Теперь здесь обустроены пешеходные дорожки, установлено освещение, система видеонаблюдения, игровые комплексы для детей разного возраста, спортивные тренажёры и скамейки.

Инициатива благоустройства этой территории принадлежит молодёжи и всем активным жителям. Проведение работ оценивали не только специалисты администрации, но и сами ноябряне, а также представители Общественного контроля.

Фото: администрация Ноябрьска, соцеть "ВКонтакте"

Знаю, что горожане хотят видеть в каждом дворе такие благоустроенные площадки. Обязательно продолжим работу в следующем году. Спасибо всем за инициативу, идеи и поддержку, - написал на свой странице в «Instagram» глава города Алексей Романов.

Все мероприятия выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».