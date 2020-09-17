Салехардцы, проживающие в доме, который частично сошёл со свай, получат квартиры и денежные компенсации

Фото: www.salekhard.org

Жители дома по улице по улице Комбинатская, 13 встретились с представителями администрации города, чтобы обсудить возникшие проблемы - предоставление жилья в манёвренном фонде и порядок выделения материальной помощи.

Напомним, 10 сентября около 22 часов произошла частичная подвижка деревянного здания, которое не является аварийным. По итогам комплексной проверки управляющая компания была обязана укрепить основание дома.

На сегодняшний день 33 человека размещены в гостинице и обеспечены трёхразовым горячим питанием. Находиться там они будут до предоставления временного жилья.

Как рассказал первый заместитель главы Салехарда Олег Куруч, в пятницу, 18 сентября, пройдёт экстренное заседание комиссии по признанию дома аварийным и подлежащим сносу. После этого каждой семье, исходя из ситуации, будет предложено два варианта. Первый - квартира, при отсутствии в собственности жилых помещений на территории России. Второй - денежная компенсация, рассчитанная из площади имеющихся квартир и реальной стоимости на рынке недвижимости.

Для этого администрация города будет в срочном порядке искать жильё, в том числе на вторичном рынке, и выкупать его через Фонд жилищного строительства.

Ещё один важный вопрос - это выплата материальной помощи, которая предусмотрена ямальцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: 20 000 - на 1 человека и 50 000 - на семью из двух и более людей. Из 18 собственников 13 уже написали необходимые заявления. Деньги им будут перечислены до 10 октября.

Фото: www.salekhard.org

В настоящее время многоквартирный дом по улице Комбинатской отключён от инженерных сетей и коммуникаций. Здание охраняется сотрудниками полиции, жильцам оказывается помощь при перевозке личных вещей, забрать их можно в сопровождении сотрудника МЧС.

-С каждым проводится индивидуальная работа. Для оперативного взаимодействия с жильцами создана специальная группа в Viber. Мы оказываем содействие в подготовке документов, необходимых в банк или страховую компанию: заключение межведомственной комиссии, распоряжение администрации, - рассказал Олег Куруч.