В Надымском районе рассматривают вопрос о создании природного парка и заказника

Фото: правительство ЯНАО

По результатам натурного обследования территории Надымского района, проведенного по запросу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала, представителями тюменского Института геоинформационных систем были обнаружены перспективные участки для создания особо охраняемы природных территорий регионального значения.

Специалисты подтвердили природоохранную значимость семи из десяти обследованных участков, выявив места обитания краснокнижных животных и растений. Так, после проведенных работ поступило предложение о создании природного парка в верхнем течении реки Надым, заказника в ее устье и пяти различных памятников природы.

Судьба участков решится уже к концу этого года, когда будет принято окончательное решение по вопросу.

К слову, на Ямале на сегодняшний день площадь особо охраняемой зоны составляет более восьми миллионов гектар. Так, в Красноселькупском районе округа расположен Верхне-Тазовский заповедник, а на северной окраине Гыданского полуострова – одноименный природный национальный парк.