Гыданские активисты выиграли грант на проведение «Малого слёта оленеводов»

Фото: Тазовский район, соцсеть "ВКонтакте"

Инициатива гыданских активистов «Малый слёт оленеводов для детей тундровиков» удостоена гранта в размере 450 тысяч рублей.

Идея мероприятия родилась два года назад, а недавно она была представлена Алисой Вэнго на Всероссийском форуме «Арктика. Сделано в России». Девушка является членом команды проекта.

Автором инициативы стал Константин Тэсида - участник Молодёжного Совета при Главе района и полуфиналист конкурса «Доброволец России- 2020».

Фото: Тазовский район, соцсеть "ВКонтакте"

«Малый слёт оленеводов» - это спортивные состязания для детей и подростков на День оленевода. Он включает в себя национальную борьбу, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, бег, тройной национальный прыжок, футбол в малицах и ягушках, а также творческие конкурсы для юношей и девушек.